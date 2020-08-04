Kırşehir'de ihtida merasimi düzenlendi Kırşehir'de yaşayan Rusya vatandaşı 39 yaşındaki Natalya Yılmaz, İslamiyeti seçti.

Kırşehir'de yaşayan Rusya vatandaşı 39 yaşındaki Natalya Yılmaz, İslamiyeti seçti.

Bir süredir kentte yaşayan Natalya Yılmaz, yakınlarıyla İl Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmak istediğini iletti.

Rusya vatandaşı Natalya, müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, törende, İslam dini hakkında genel bilgiler verirken, "İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak gereklidir. Kurallara uyarak, öğrenerek, tatbik etmelisin." ifadelerini kullandı.

Natalya'yı tebrik ederek, hayatında başarı ve huzur dileyen Yaman, "İhtida Belgesi", Kur'an-ı Kerim meali ile İslam dininin anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA