Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR
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