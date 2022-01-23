Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin - Haberler
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Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin

Kırşehir'de hamile ve engelli personele 3 gün idari izin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İbrahim Akın, Kırşehir, Engelli, kar, Yerel, Haber

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