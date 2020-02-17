Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Haberler » 3. Sayfa » Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Kırşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı.

17.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:16
Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.


Kaza, Kırşehir-Kırıkkale yolu Özbağ beldesinde meydana geldi. (35), idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Kadir Kılıç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla araç içerisinden sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler