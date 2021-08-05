Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadına başlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadına başlanıyor

Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadına başlanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de tıbbi ve aromatik bitki aronya yetiştirmeye başlayan üretici, ilk meyvelerini almaya hazırlanıyor.

Kırşehir'de tıbbi ve aromatik bitki aronya yetiştirmeye başlayan üretici, ilk meyvelerini almaya hazırlanıyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyündeki aronya bahçesinde incelemelerde bulundu.

Ürünün durumu hakkında bilgi alan Seçen, Kırşehir'de ilk defa bir üreticinin 2019 yılında aronya meyvesi ekimi yaptığını belirterek, ilk meyvelerini yaklaşık 20 gün sonra almaya başlayacağını ifade etti.

Kuzey Amerika orjinli bu bitkinin gelişim sürecini kurum olarak gözlemlediklerini belirten Seçen, diğer köylere yaygınlaştırılması konusunda da çalışma yapmayı planladıklarını aktardı.

Çiftçilerin ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Seçen, şöyle devam etti:

"Geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır. Aronya meyveleri biyokimyasal özellikleri nedeniyle tıbbi bitki olarak kabul edilmiştir. Böylesi bir ürünün ilimizde denemesinin yapılması ve sonuç alınması bizler için oldukça önemlidir."

Deneme üretimi yapan Osman Yılmaz da köyünden kopmamak için bahçesine farklı ürünler ektiğini ifade etti.

Bir süre araştırdıktan sonra aronya bitkisini iki yıl önce aronya üretimine başladığına vurgu yapan Yılmaz, "2019 yılında 16 dönümlük arazimde 3 bin 500 fidan diktim. Bu sene ilk hasadımızı yapacağız. İnşallah güzel sonuçlar almayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ümit Dündar Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Yıldız Tilbe Prens William Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadına başlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:40:12. #1.16#

title