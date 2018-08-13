Kırşehir'de Bayram Trafiği İçin Önlem Alındı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda trafik kazalarına karşı emniyet tedbirlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki rutin görev yapan ekip saysı 4'den 12'ye çıkarıldı.

Kent merkezindeki yapılacak uygulamalar ile vatandaşların yoğun olduğu alanlarda güven ve huzurun sağlanması için 45 personel görevlendirildi.

Terme, Ankara, Lise Caddeleri başta olmak üzere Uzun Çarşı, Ahi, Ünal ve Yeraltı Çarşılarında da trafik tedbirleri artırılarak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için planlama yapıldı.

Kentteki ana arterleri bağlayan kavşak ve bulvarlarda şok uygulama planlayan polis ekipleri, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri, hız, direksiyon hakimiyeti, hatalı sollama, cep telefonu kullanılmasıyla ilgili uygulama yapacak.

Kent merkezinde 10 ekip ve 45 personel ile görev yapacak trafik ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan kişiler ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla da denetim yapacak.