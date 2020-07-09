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Kırşehir'de, ani bastıran dolu ve sağanak nedeniyle sel oluştu
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Kırşehir'de, ani bastıran dolu ve sağanak nedeniyle sel oluştu

Kırşehir'de, ani bastıran dolu ve sağanak yağış sel oluşturdu.

Kırşehir'de, ani bastıran dolu ve sağanak nedeniyle sel oluştu
09.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:49

Kırşehir'de, ani bastıran dolu ve sağanak yağış sel oluşturdu.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak, merkeze bağlı Karıncalı köyünde sele neden oldu. Dağlardan gelen suların oluşturduğu sel, köy yolundaki 3 aracı şarampole sürükledi.

Köylülerin haber vermesi sonrasına sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, araçlarda mahsur kalan kişileri kurtardı. Kırşehir Özel İdare ekipleri de selle gelen taş ve kaya parçalarını temizleyerek ulaşıma kapanan Karıncalı köyü yolunu ulaşıma açtı. Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mandıralar ve tarım arazilerindeki zararın tespiti için bölgede çalışmalarına başladı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte selin etkili olduğu Karıncalı köyünde incelemelerde bulunarak köy sakinlerinden bilgi aldı. Bölgede yapılan çalışmaları ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, denetledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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