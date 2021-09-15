Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamalarında 'Ahi Sofrası Yemek Yarışması' yapıldı - Haberler
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Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamalarında "Ahi Sofrası Yemek Yarışması" yapıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamalarında

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında 9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi.

Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında 9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi.

Ağalar Konağı'nda gerçekleştirilen yarışmaya "Ahi sofrası", "hamur işi ve tatlılar" ile "yöresel et ve sebze yemekleri" kategorilerinde 69 yarışmacı katıldı.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonunda Ahi sofrası kategorisinde Demet Tosun'un "Ahi Çirleme Tatlısı", yöresel et ve sebze yemekleri kategorisinde Kibar Bayındır'ın "Cevizli Çorba", hamur işi ve tatlılar kategorisinde Ayşe Kuzu'nun "Pekmez Peltesi" birinci oldu.

Birincilere ödüllerini takdim eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

Birbirinden güzel yemeklerin yarıştığını vurgulayan Akın, "Bu yarışmaya giren herkesi kutluyorum çünkü bu yarışmaya girmek bile başlı başına bir cesaret işidir. Bizim gönlümüzde esasında hepiniz birincisiniz. Bu yıl Ahi Evran Veli'nin 850. doğum yıl dönümü. Bu nedenle hem UNESCO tarafından hem de Cumhurbaşkanlığımızca 2021 yılı Ahi Evran Yılı ilan edildi. Bu sebeple yıl içine yayılan bir dizi etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Yarışmanın her kategorisinde birincilere 5, ikincilere 3, üçüncülere 2 çeyrek altın takdim edildi.

Etkinliğe, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve çok sayıda kişi katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamalarında 'Ahi Sofrası Yemek Yarışması' yapıldı - Haberler
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