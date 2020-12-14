Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

14.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:49
Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin, 7 yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak gurbetçi Mehmet Dıvar (55) olduğu tespit edildi.

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin, 7 yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak gurbetçi Mehmet Dıvar (55) olduğu tespit edildi. Dıvar'ı öldürdüğü iddiasıyla kardeşi K. Dıvar ve onun oğlu T. Dıvar, tutuklandı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü'ndeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi.

GÖZLÜK VE İÇ ÇAMAŞIRI MARKASIKırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılında özel bir ekip oluşturularak, kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2013 yılında bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya'dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya'dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar'a ait olduğunu tespit etti.KARDEŞİ PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞArdından Dıvar'ı öldüren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dıvar'ın 7 yıl önce yurt dışından yüklü miktarda avro getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma, cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti. Cinayetin ardından hesap hareketlerinde artış olduğu belirlenen Mehmet Dıvar'ın kardeşi K. Dıvar, yeğeni T. Dıvar ve yengesi G. Dıvar, Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti para için işledikleri belirlendi. Kırşehir'e getirilen şüphelilerden K. Dıvar ile oğlu T. Dıvar tutuklanırken, gelini G. Dıvar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı
Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı
Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

İlgili Haberler

Son Dakika | 7 yıl önceki cinayet gözlük parçası ve ilaç kutusu yardımıyla aydınlatıldı
Son Dakika | 7 yıl önceki cinayet gözlük parçası ve ilaç kutusu yardımıyla aydınlatıldı
Eyfel Kulesi Covid-19 kurbanları için aydınlatıldı
Eyfel Kulesi Covid-19 kurbanları için aydınlatıldı
Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Nilgün Belgün
Spor Neymar Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:49:53. #1.14#
title