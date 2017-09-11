Kırşehir 2. Kitap Günleri 18-24 Eylül Tarihleri Arasında Düzenlenecek
Belediyenin organizesi ve Halkbank’ın sponsorluğunda Kırşehir’de düzenlenecek Kitap Günleri, Kırşehirli okurları ünlü yazarlar ve kitaplarla buluşturacak.
Belediyenin organizesi ve Halkbank'ın sponsorluğunda Kırşehir'de düzenlenecek Kitap Günleri, Kırşehirli okurları ünlü yazarlar ve kitaplarla buluşturacak.
Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kırşehir 2. Kitap Günleri etkinliği çalışmaları hız kazandı.
18-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ahi Evran Külliyesinde düzenlenecek Kırşehir 2. Kitap Günlerine seçkin yayınevleri katılacak. Seçkin yazarlarının da katılacağı Kitap Günleri'nde ünlü yazarlar okurlarıyla buluşacak, İmza günü ve söyleşilerde düzenlenecek.
Ahilik Haftası kutlamalarında her zamankinden çok daha farklı olacak diyen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Bu yıl Ahilik Haftası kutlamalarında her zamankinden çok daha farklı olacak. Çünkü Ahi Evran Külliyesinde çok büyük bir Kitap fuarı gerçekleştireceğiz.
Fuarımıza Türkiye'nin en iyi yayınevlerini ve seçkin yazarlarımızı davet ettik. Sinan Yağmur, Nurullah Genç, Melih Tuğtay, Talha Uğurluel, Hasan Ali Toptaş, Senai Demirci, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Şimşirgil, Mehmet Ali Bulut, Erhan Altunay, Şermin Çarkacı, Hayati İnanç, Kahraman Tazeoğlu gibi yazarlar ve Azerbaycan dan Anar Rızayev. Ayrıca, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Hanım da bu etkinliğimize katılarak söyleşi ve imza günü düzenleyecekler.
Yani konferanslar ve imza etkinlikleriyle Kırşehir dopdolu bir kültür haftası yaşayacak. Kırşehir için çok güzel bir kültürel etkinlik olacak. Ahilik haftamızda yine konserlerimiz, söyleşilerimiz, şiir dinletilerimiz, halk oyunları etkinlikleri de yer alacak. Kırşehir Kitap Günleri, sizlerin katılımıyla daha da zenginleşecektir" dedi. - KIRŞEHİR