Kırsalda hırsızlık yapan kişi yakalandı

18.10.2019 14:32

İnegöl'e bağlı kırsal mahallelerden ev ve araç içerisinde hırsızlık yapan 3 kişiden biri Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İnegöl şehir merkezinde H.Ş'ye ait 16 AS 056 plakalı özel otomobili çalan şüpheliler, İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi'ne hareket etti. Çavuşköy Mahallesi yolu üzerinde park halinde bulunan A.K'ye ait 16 KGH 37 plakalı araçtan bazı malzemeleri çalan hırsızlar, daha sonra Çavuşköy Mahallesi'nde ikamet eden E.B'nin evine girdi.



Ev sahibi E.B'nin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar, çaldıkları eşyaları bırakarak kaçtı. Ev sahibi E.B'nin durumu Jandarma Ekipleri'ne bildirmesi ile Jandarma ekipleri aracı takibe aldı. İnegöl'e bağlı bir diğer kırsal mahalle olan Karagölet Mahallesi'nde yaşanan kovalamacanın ardından, araçtan inerek kaçmaya çalışan E.K. (23) saklandığı yerden çıkararak gözaltına aldı.



Yakalanan kişinin sorgulanmasının ardından, hırsızlık olayına karışan diğer kişilerin T.K. (28) ve M.Ş.O. (24) olduğu öğrenildi.



İsim tespitinin ardından söz konusu kişileri yakalamak için ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Öte yandan, A.K'ye ait 16 KGH 37 plakalı araçtan çalınan malzemeler, Jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA