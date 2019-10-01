Kırsal Kalkınma Buluşmaları devam ediyor

01.10.2019 11:20

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubunun düzenlediği Kırsal Mahalle Buluşmalarının 8'incisi, Erdemli'nin Güzeloluk ve Silifke'nin Sarıaydın mahallelerinde yapıldı. Güzeloluk'ta milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye'nin toplanma alanı olan tarihi evi gezen kadınlar, Sarıaydın'da ise hem mahalle sakinleriyle sohbet etti hem de ürünlerini satın alıp, aile ekonomilerine destek sağladı.



Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Mersin'in kırsal mahallelerinde ve kent merkezinde yaşayan kadınları bir araya getirerek hem üreticiye destek olduğu hem de kültürel kaynaşmayı sağladığı Kırsal Mahalle Buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda, yaklaşık 200 kadın, Erdemli ilçesinin Güzeloluk Mahallesi ve Silifke ilçesinin Sarıaydın Mahallesinde yaşayan kadınlarla buluştu.



Kent merkezinden yola çıkan kadınların ilk durağı Mersin merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıaydın Mahallesi oldu. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarımla uğraşan Sarıaydın'da üretilen organik ürünleri ve yöresel lezzetleri tatma ve satın alma fırsatı bulan kadınlar, bol oksijenli, doğal bir ortamın tadını çıkardı.



Sarıaydın'ın ardından Güzeloluk Mahallesine geçen kadınlar, milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye'nin toplanma alanı olarak kullandığı evi gezerek, hala kullanımda olan ve dokusunu kaybetmemiş evin ve mahallenin kurulma hikayesini dinledi. Mahalle sakinlerinin çalgılar eşliğinde söylediği şarkı ve türkülere eşlik eden kadınlar, doyasıya eğlendi.



"Bizi güler yüzle karşıladılar"



Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu, mahalle sakinlerinin kendilerini içtenlikle karşıladığını belirterek, "Sarıaydın'a gelince ruhum gençleşti. İnsanları sıcacık, muazzam bir köy. Bizi güler yüzle karşıladılar, sofralarını hazırlamışlar. Çok mutlu olduk, burayı çok sevdik. Biz buraya hemen bir gezi daha yapacağız. Herkesin görmesi gereken muazzam bir doğa güzelliği var" dedi.



Dokucu, ayrıca kadınların ortamın güzelliğine hızlıca adapte olduklarını vurgulayarak, "Biz bu kaynaşmayı görünce başardığımızı hissediyoruz. Biz buluşmak, karşılaşmak, bir araya gelmek, memleketimizin her köşesini tanımak ve tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.



Annesiyle birlikte katıldı



Buluşmaya katılan Suna Torun, annesi Fatma Karakaya'nın evden çıkamadığını, etkinlik sayesinde farklı bir ortama girme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Belediyemizin böyle çalışmalarının olması çok güzel bir şey. Kırsaldaki vatandaşlarımızla şehirdeki vatandaşları buluşturmak ayrı bir güzellik, ayrı bir değer. Her anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum. Annem yaşlı bir kadın, dışarı çıkartamıyorum onu. Yaşlı annelerimizi, çocuklarımızı evden çıkartmamız açısından da güzel bir çalışma bu" ifadelerini kullandı.



Anne Fatma Karakaya ise duygularını, "Suna benim kızım. Onun yanında kalıyorum, rahatsızım. Buraya gelmekten çok memnunum. Dünden beri hayal ediyordum, çok güzel bir etkinlik" sözleriyle anlattı.



Bir önceki buluşmaya da katıldığını belirten Zeynep Özüdoğru da "Bizlere doğayla iç içe bir etkinlik düzenledikleri için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve eşi Meral Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerinden alışveriş yapıyoruz. Hem onlar kazanıyor hem biz güzel yerler görüyoruz" dedi.



Etkinlikte sıkma satışı yapan Sarıaydın Mahallesi sakinlerinden Meryem Ünal, "Doğma büyüme Sarıaydınlıyım. Sıkma yapıyoruz, isteyenlere bazlama yapıyoruz, üretiyoruz. Çok güzel bir etkinlik yaptılar, memnun olduk, teşekkür ediyoruz" dedi.



Hürü Demirel ise "Arıcılıkla uğraşıyoruz. Kendi ürünümüzü satıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA