Kırmızı Oda'ya Alya'nın anlattıkları damga vurdu! İşte Alya'nın hikayesi

Kırmızı Oda dizisi her cuma izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen dizinin 7. bölümünde Alya, hikayesinin en acı bölümünü anlattı. Alya, annesi Süreyya ile ilgili anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu

Kırmızı Oda'da Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Sözen, olağanüstü oyunculuk performansıyla cuma akşamlarının en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Dizide Alya rolüyle büyük beğeni toplayan Sözen, her hafta Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yer almayı başarıyor. (Detaylar ve haberin videosu aşağıda)

VİDEO - Alya En Acı Masalını Anlattı | Kırmızı Oda 7. Bölüm











İşte Twitter'daki Kırmızı Oda ve Alya paylaşımlarından bazıları:





"Herkes annemi, annem beni suçladı". Bu hikaye de burda bitti..





Ah Alya neler yaşamışsın sen, peki ya Melisa Sözen sen ne güzel Alya olmuşsun.

Melisa Sözen yurt dışında olsa Emmy, Oscar, Golden Globes falan dinlemez hepsini toplardı. Yerli yabancı hiç fark etmez abartılması gereken top 10 listesinde yer almalı.

Gördüğü her çocukla kendini karşılaştırması, içten içe imrenmesi ve kendi çocukluğunun boşa gittiğini fark etmesi... Alya seni anlatmaya kelimelerim yetmiyor ya, cidden TV tarihindeki en özel karakterlerdensin net!& ;

"Ben sevilmek istiyorum." diyen Alya'm ve niceleri lütfen sevin dünya sevince güzel kadınlar ise çiçektir! Melisa Sözen kusursuzluğu.

İzlerken bile yüreğim ağarırken, bunların yaşanmış olduğunu bilmek göğsümde kocaman bir boşluk yaratıyor. Seneler sonra ilk kez sevilen, saçları okşanan Alya... Sen ne güzel bir kız çocuğusun, her şeye rağmen dimdiksin.







Gerçek bir hikayeyi anlatıyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, Kırmızı Oda'da Alya, İstanbullu Gelin'de ise Yaz karakteri olarak izlediğimiz Alya'nın gerçek hikayesini şöyle anlatıyor:

"Konusu şöyle: Ala adında bir kız geliyor. Dağınık, pasaklı, pis. Gülseren Budayıcıoğlu Ala'yı konuşturmaya çalışıyor ama kız kimseye güven duyamadığı için özel hayatını ve yaşadıklarını anlatamıyor. Doktor hanım da konuşmasını hikayeler anlatarak sağlamaya çalışıyor. Bu kızımız annesinden hiç sevgi görmemiş. Babası hapisteyken annesi buna hamile kalmış.

Kaynak: Snob Magazin