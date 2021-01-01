Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Hastalığı nedir, ayrıldı mı? Gerçek hikayesi nedir? Kim oynuyor? Kırmızı Oda agorafobi nedir?
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Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Hastalığı nedir, ayrıldı mı? Gerçek hikayesi nedir? Kim oynuyor? Kırmızı Oda agorafobi nedir?

01.01.2021 21:16 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:25
Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Hastalığı nedir, ayrıldı mı? Gerçek hikayesi nedir? Kim oynuyor? Kırmızı Oda agorafobi nedir?

Kırmızı Oda Selvi dizinin konuşulan karakterleri arasında yer alıyor. Kırmızı Oda Selvi'yi oyuncu Sema Keçik canlandırıyor. Selvi karakteri küçük yaşlarda kendinden büyük olan Rıza ile evlendiriliyor. Peki Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Hastalığı nedir, ayrıldı mı? Gerçek hikayesi nedir? Kim oynuyor? Kırmızı Oda agorafobi nedir?

Kırmızı Oda cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'ya her hafta çeşitli sanatçılar konuk oyuncu olarak katılıyor. Kırmızı Oda'da konuşulan karakterlerden biri ise Selvi oldu. Kırmızı Oda Selvi karakterini Sema Keçik canlandırıyor. Peki, Kırmızı Oda Selvi dizinin konuşulan karakterleri arasında yer alıyor. Kırmızı Oda Selvi'yi oyuncu Sema Keçik canlandırıyor. Selvi karakteri küçük yaşlarda kendinden büyük olan Rıza ile evlendiriliyor. Peki Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Hastalığı nedir, ayrıldı mı? Gerçek hikayesi nedir? Kim oynuyor? Kırmızı Oda agorafobi nedir?

KIRMIZI ODA SELVİ KİMDİR?

Sema Keçik, 1965 yılında Ağrı Diyadin'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Monica Pagneux'la "beden Hareket", Henning V. Vangerow'la "Ses ve ritm", Zygmund Molik'le "Grotovski Metodu", Nelia Wechselle "Stanistavski metodu" üzerine çalışmalar yaptı.

Paris Soleil Theatre'da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del'Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı.

Hindistan'da Irinjalakuda'da G.Venu "Kathali" ve Mirmala "Nohiniyattam" dansları üzerine work shoplara katıldı.

2011 yılında Televizyon dünyasına adım atan usta oyuncu "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Daye Hatun rolünü canlandırdı.

2014 yılında Sema Keçik , "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Filiz ile birlikte oynamıştır.

1 Mart 2017 tarihinde Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Gelin isimli dizide, Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile birlikte yer almaktadır.

Sema Keçik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist dansçısı Ümit Karabel ile evliydi. Ümit Karabel 3 Mart 2008 de vefat etti. Çiftin Ebru adında bir kızları vardır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

1985-1990 – İnsan Denen Garip Hayvan (Kenter Tiyatrosu)

1985-1990 – Büyük Miras (Devlet Tiyatrosu)

1990-1994 – Avusturya Viyana Odeon Tiyatrosu Serapions Ensemble

1990-1994 – Nu

1990-1994 – Guarnica

1990-1994 – Wi Monami

1994-1996 – Antigone, Bir Yaz Evi, Hacı Yatmaz (Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 – Bahar Noktası (Reji/Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 – Küskün Kahvenin Türküsü (Tiyatro Pati)

1997-2000 – Medeav ve Zapt-u Rapt (Özel Grup)

1997-2000 – Balkon (Tiyatro Stüdyosu)

2001-2008 – Sokağa Çıkma Yasağı, Rumuz Goncagül, Geçmişten Gelen Kadın, Yeditepeli Aşk (Şehir Tiyatroları)

Agorafobi nedir

Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan'ın annesinin hastalığı olan agorafobi bir tek kendini güvende hissettiği yerlerde kalabildiği , Bu da kendi evinin olduğu ve evinden dışarıya Çıkamama hastalığı anksiyete bozukluğu olarak bilinen agorafobi Evde Tek Başına kalma , açık alanlardan Özellikle de kalabalık ortamlardan kaçma hastalığı olarak bilinirken, sosyal boğulmaktan da korkan kişilerin hastalığıdır.

Kırmızı oda Selvi karakteri bilindiği üzere agorafobi hastalığının pençesinde olan bir bireydir . Kırmızı da 12. bölümden tedavi olmaya başlayacak olan Kırmızı Oda Selvi'nin bu rahatsızlığının altında yatan Sırlar da gün yüzüne çıkacaktır Özellikle de kalabalık caddelerde dolaşamayan , sıra bekleyemeyen, toplu taşımalara binememe Yani evden Çıkamama hastalığı olan agorafobi tedavisi psikiyatri tarafından yapılmaya çalışılacaktır

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