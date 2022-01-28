Kırmızı Oda Sadi'nin babası Ali Baran kimdir, gerçek ismi nedir? Halil Karaata kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Oda Sadi'nin babası Ali Baran kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Kırmızı Oda dizisi, oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi, Ali Baran'dan intikamını almak istemektedir. Peki, Ali Baran kimdir? Halil Karaata kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIRMIZI ODA ALİ BARAN KİM?

Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakteriyle rol alan Erkan Petekkaya yeni bölümlerde geri döndü. TV8'de yayınlanan dizide Delikanlı Sadi izleyiciyle yeniden bulaşacak. Sadi'nin Ali Baran ile hesaplaşması dikkat çekti.

Delikanlı Sadi'nin geri döndüğü görülüyor. Sadi'nin geçmiş yaşantısına dair detayların net bir şekilde inceleneceği vurgulanırken, hapishanede yaşadıkları sonrası yılar sonra yeminini tutacağı görülür. Sadi'nin yolda karşılaştığı Ali Baran'a silah çekmesi ise dikkatleri çeker. Dizide Ali Baran'ı Halil Karaata canlandırmaktadır.





HALİL KARAATA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Halil Karaata, 12 Temmuz 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro Manga sanat evinin kurucusu olan Halit Karaata, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. 2020'de rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Halit Emice karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Karınca (Sinema Filmi 2019)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Payitaht Abdülhamid (Halit Emice, TV Dizisi 2017-2020)

Karınca (Şemsi, Sinema Filmi 2019)

Sükut Evi (Sinema Filmi 2018)

Bordo Bereliler Afrin (Sinema Filmi 2018)

İstanbullu Gelin (TV Dizisi Halim Abi, 2017-2018)

Savaşçı (Ebu Şam, TV Dizisi 2017)

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Kulaksız Adnan, Sinema Filmi 2017)

Damat Koğuşu (Haydar Çatalca, Sinema Filmi 2017)

Dadaş (Davut, Sinema Filmi 2016)

Kabr-i Cin: Mühür (Haşim, Sinema Filmi 2015)

Âmentü (Mazhar, Sinema Filmi 2014)

Poyraz Karayel (TV Dizisi Kulaksız Adnan, 2014-2015)

Unutamam Seni (TV Filmi 2013)

İnce Yürek (TV Filmi 2012)

Hz. Ömer'in Doğuşu (Ebu Süfyan, TV Filmi 2012)

Hicret (Ebu Süfyan, TV Filmi 2012)

Bulutların Ötesi (Erdal Hoca, TV Dizisi 2012)

Kız Annesi (Cevat Usta, TV Dizisi 2011)

Esma (Çetin, TV Filmi 2011)

Ebuzer El- Gıfârî (Muaviye, TV Filmi 2011)

Nene Hatun (Sinema Filmi 2010)

Aziz İstanbul (Sinema Filmi 2010)

Kısa'ca Ramazan: Mahya (Kısa Film 2009)

Aşk Bir Hayal (Çoban Mirza, TV Dizisi 2009)

Sonsuz Merhamet (Kifl, TV Filmi 2008)

Bilal-i Habeşi (Ümeyye, TV Filmi 2008)

Ana Sözü (Gerilla, TV Filmi 2008)

Akasya Durağı (TV Dizisi 2010)

Kurtlar Vadisi Pusu (MİT Başkanı, TV Dizisi 2007)

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