Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bitti mi? TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarının cuma akşamı yayınlanan dizisi Kırmızı Oda, büyük merak topluyor. Yılbaşı tatilinin ardından henüz yeni bölümleri yayınlanmayan dizi hakkında Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda bitti mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, TV8 yayın akışı

Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dizi severlerin ilgiyle takip ettiği yapım olan Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı cuma günlerinin favori dizisi Kırmızı Oda'nın bu hafta da ekranlarda yer almayacağı TV8 yayın akışıyla ortaya çıktı. Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda bitti mi?

KIRMIZI ODA BİTTİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın Kırmızı Oda dizisi için erken final kararı alacağı iddia edilmişti. Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, diziyle ilgili iddialara açıklık getirdi ve Kırmızı Oda'nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin akıbeti merak konusu oldu. 2022 yılında henüz hiç yayınlanmayan Kırmızı Oda dizisinin takipçileri yeni bölüm fragmanı ve tarihini araştırıyor. 21 Ocak'ta izleyicilerle buluşması beklenen Kırmızı Oda 58. bölümünün O Ses Türkiye finali nedeniyle 28 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

TV8 YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2022 CUMA

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

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