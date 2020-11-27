Kırmızı Oda Hediye'nin annesi kimdir? Kırmızı Oda Neriman Füsun Demirel kimdir? Füsun Demirel dizileri nelerdir?
Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Füsun Demirel kimdir? Kırmızı Oda Hediye'nin annesi kimdir? Füsun Demirel kaç yaşında anne oldu? Füsun Demirel'in ikizleri kaç yaşında?
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.
Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.
KIRMIZI ODA HEDİYE ANNESİ KİMDİR?
Kırmızı Oda'da Hediye'nin annesi rolünü Füsun Demirel canlandırmaktadır.
FÜSUN DEMİREL KİMDİR?
Füsun Demirel (d. 20 Ağustos 1958, Ankara), Türk oyuncu ve çevirmen.
Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.
Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.
Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.
Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.
FÜSUN DEMİREL ÖDÜLLERİ
Antalya Altın Portakal Film Festivali - 1986
SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) -1990
Adana Altın Koza - 1992
Adana Altın Koza Film Festivali - 1994
Ankara Film Festivali -1994
SİYAD - 1996
ÇASOD Oyunculuk Ödülleri - 2001
Ankara Sanat Kurumu Çevirmen Ödülü - 2001
Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001
Ankara Film Festivali - 2001
Siyad - 2001
FÜSUN DEMİREL DİZİLERİ FİLMLERİ
Aile İşi 2016 (Dizi)
İçimdeki Ses 2014
Yalan Dünya - 2012-2014
Tövbeler Tövbesi-2011
Küstüm Çiçeği -2010
Ey Aşk Nerdesin -2009
Geniş Zamanlar - 2007
Saklı Yüzler - 2006
Kızlar Yurdu - 2006
Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005
Canım Benim - 2004
Eğreti Gelin - 2004
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Roos en Rana - 2001
Büyük Adam Küçük Aşk - 2001
Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise Ohne Rückkehr) - 2001
Avrupa Geceleri - 2000
Şaşıfelek Çıkmazı - 2000
Figüran - 1999
Yara - 1998
Babamı Hırsızlar Çaldı - 1998
Sıdıka - 1997
Hollywood Kaçakları - 1996
Şehnaz Tango - 1996
Kurtuluş -1996
Oğlum Adam Olacak - 1995
Böcek - 1995
Gerilla - 1994
Beyhan'ın Düğünü - 1994
Artist Palas - 1994
Babam Askerde - 1994
Cadı Ağacı - 1994
Şans Blokları - 1993
Rumuz Sev Beni - 1993
Ay Vakti - 1993
Belkıs Hanımın Konağı - 1992
Hadi Gel Bar - 1992
Mem û Zîn - 1991
Menekşe Koyu - 1991
Gizli Merkez - 1991
Berdel - 1990
Camdan Kalp - 1990
Bekle Dedim Gölgeye - 1990
Bir Küçük Bulut - 1990
Boynu Bükük Küheylan - 1990
Vatan Yolu (Dei Heimreise) -1989
Uçurtmayı Vurmasınlar -1989
Gömlek - 1988
Sevgili Bayan - 1988
Biri Ve Diğerleri - 1987
Kiracı - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Ferhunde Kalfa - 1987
Aaahhh Belinda - 1986
Asiye Nasıl Kurtulur? - 1986
Kupa Kızı - 1986
Züğürt Ağa - 1985
Bir Yudum Sevgi - 1984
Gizli Duygular - 1984
Gazap Rüzgarı - 1982
FÜSUN DEMİREL KAÇ YAŞINDA ANNE OLDU?
Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Füsun Demirel elli yaşında ikiz annesi oldu. Mehmet İlkem ve Aslı Senem 2008 yılında dünyaya geldi.