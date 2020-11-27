Kırmızı Oda Hediye'nin annesi kimdir? Kırmızı Oda Neriman Füsun Demirel kimdir? Füsun Demirel dizileri nelerdir?

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Füsun Demirel kimdir? Kırmızı Oda Hediye'nin annesi kimdir? Füsun Demirel kaç yaşında anne oldu? Füsun Demirel'in ikizleri kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA HEDİYE ANNESİ KİMDİR?

Kırmızı Oda'da Hediye'nin annesi rolünü Füsun Demirel canlandırmaktadır.

FÜSUN DEMİREL KİMDİR?

Füsun Demirel (d. 20 Ağustos 1958, Ankara), Türk oyuncu ve çevirmen.

Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.

Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.

Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.

Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.

FÜSUN DEMİREL ÖDÜLLERİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali - 1986

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) -1990

Adana Altın Koza - 1992

Adana Altın Koza Film Festivali - 1994

Ankara Film Festivali -1994

SİYAD - 1996

ÇASOD Oyunculuk Ödülleri - 2001

Ankara Sanat Kurumu Çevirmen Ödülü - 2001

Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001

Ankara Film Festivali - 2001

Siyad - 2001

FÜSUN DEMİREL DİZİLERİ FİLMLERİ

Aile İşi 2016 (Dizi)

İçimdeki Ses 2014

Yalan Dünya - 2012-2014

Tövbeler Tövbesi-2011

Küstüm Çiçeği -2010

Ey Aşk Nerdesin -2009

Geniş Zamanlar - 2007

Saklı Yüzler - 2006

Kızlar Yurdu - 2006

Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005

Canım Benim - 2004

Eğreti Gelin - 2004

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Roos en Rana - 2001

Büyük Adam Küçük Aşk - 2001

Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise Ohne Rückkehr) - 2001

Avrupa Geceleri - 2000

Şaşıfelek Çıkmazı - 2000

Figüran - 1999

Yara - 1998

Babamı Hırsızlar Çaldı - 1998

Sıdıka - 1997

Hollywood Kaçakları - 1996

Şehnaz Tango - 1996

Kurtuluş -1996

Oğlum Adam Olacak - 1995

Böcek - 1995

Gerilla - 1994

Beyhan'ın Düğünü - 1994

Artist Palas - 1994

Babam Askerde - 1994

Cadı Ağacı - 1994

Şans Blokları - 1993

Rumuz Sev Beni - 1993

Ay Vakti - 1993

Belkıs Hanımın Konağı - 1992

Hadi Gel Bar - 1992

Mem û Zîn - 1991

Menekşe Koyu - 1991

Gizli Merkez - 1991

Berdel - 1990

Camdan Kalp - 1990

Bekle Dedim Gölgeye - 1990

Bir Küçük Bulut - 1990

Boynu Bükük Küheylan - 1990

Vatan Yolu (Dei Heimreise) -1989

Uçurtmayı Vurmasınlar -1989

Gömlek - 1988

Sevgili Bayan - 1988

Biri Ve Diğerleri - 1987

Kiracı - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Ferhunde Kalfa - 1987

Aaahhh Belinda - 1986

Asiye Nasıl Kurtulur? - 1986

Kupa Kızı - 1986

Züğürt Ağa - 1985

Bir Yudum Sevgi - 1984

Gizli Duygular - 1984

Gazap Rüzgarı - 1982

FÜSUN DEMİREL KAÇ YAŞINDA ANNE OLDU?

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Füsun Demirel elli yaşında ikiz annesi oldu. Mehmet İlkem ve Aslı Senem 2008 yılında dünyaya geldi.