Kırmızı Oda Hediye kimdir? Hediye'yi kim oynuyor? Kırmızı Oda yeni katılan oyuncular kimler?

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve oyuncularıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Hediye karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

KIRMIZI ODA HEDİYE KİMDİR?

Kırmızı Oda'da Doktor Piraye'nin danışanlarından biri olan Hediye karakterini Sezin Akbaşoğulları canlandırmaktadır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları (d. 22 Nisan 1981, İzmir), Türk oyuncu.

Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Filmografi

2004 Gülizar Yardımcı Karakter

2004 Bir Aşk Hikayesi Dünya Başrol Oyuncusu

2008 O... Çocukları Meryem Başrol Oyuncusu

2010 Kardelen Ülker Başrol Oyuncusu

2010 Kavşak Arzu Başrol Oyuncusu

2011 Yabancı Özgür Başrol Oyuncusu

2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Müzeyyen Başrol Oyuncusu

Televizyon Dizileri



2000-2003 Bizim Evin Halleri Doğa Yardımcı Karakter

2005 Beyaz Gelincik Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş Başrol Oyuncusu

2005 Eylül Zeynep Öğretmen Yardımcı Karakter

2007 Sır Gibi Deniz Başrol Oyuncusu

2008 Derdest Gaye Acar Başrol Oyuncusu

2009 Ah Kalbim Candan Başrol Oyuncusu

2010 Küstüm Çiçeği Gülten Zeycanlı Yardımcı Karakter

2011 Sen De Gitme Ceyda Sevi Başrol Oyuncusu

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eylül Fidan Yardımcı Karakter

2014 Ah Neriman Itır Kamer Yardımcı Karakter

2015 Racon Ailem İçin Sedef Ercan Başrol Oyuncusu

2015 Hatırla Gönül Selma Yardımcı Karakter

2016 Cesur ve Güzel Cahide Korludağ Başrol Oyuncusu

2017 Fi Işıl Konuk Oyuncusu