Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama? Kırmızı Oda dizisi konusu ne, gerçek hikayesi ne?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın hangi kitaptan uyarlama olduğu merak edildi. Peki, Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlanmadır? Kırmızı Oda bir filmden veya diziden mi uyarlanma? Kırmızı Oda gerçek hikayesi nedir, konusu ne? Detaylar haberimizde...

Merakla beklenen Kırmızı Oda dizisinin 28. bölümü bugün TV8 ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı çıktı mı? Kırmızı Oda full HD izle!

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan " Madalyonun İçi " adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç tüm bölümlerde yer alan başrol oyunculardır. Dizinin diğer oyuncusu olan Meriç Aral 22 bölüm dizide rol aldıktan sonra projeden ayrılmıştır. Kırmızı Oda konu işleyişi, oyunculuk ve dizi kahramanlarının psikolog ve psikiyatrlar olması yüzünden yoğunca tartışıldı. Dizi kişilerin travma, yas ve kişilik bozukluklarını konu aldığı için Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile karşılaştırıldı.

İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan