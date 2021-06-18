Kırmızı Oda Erkan Petekkaya neden yok? Kırmızı Oda Sadi neden yok?

Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi rolüyle boy gösteren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer almadı. Fragmanı izleyen diziseverler Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? sorularını arattı. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya neden yok? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi rolüyle boy gösteren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer almadı. Fragmanı izleyen diziseverler Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? sorularını arattı. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya neden yok? Kırmızı Oda Sadi neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

KIRMIZI ODA ERKAN PETEKKAYA NEDEN YOK?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırıyor ve oyunculuğuyla da alkış topluyordu. Karakterin sevilmesiyle dizideki rolü de planlanandan daha da uzatılan Petekkaya, diziye veda etti.

Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?

Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir. Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.

KERİMCAN'A ÖDÜL VERİLİNCE ACUN'A SİTEM ETMİŞTİ

Oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğin görünce Instagram hesabından kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sert ifadelerle bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

Survivor 2021'in ada konseyinde Erkan Petekkaya'nın adını kullanmadan cevap veren Acun Ilıcalı da "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" şeklinde konuşmuştu.