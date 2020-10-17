Kırmızı Oda "Doktor Deniz" karakterini kim canlandırıyor? Burak Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda "Doktor Deniz" karakterini kim canlandırıyor? Burak Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler

17.10.2020 00:33 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:37
Kırmızı Oda

Reyting rekorları kıran Kırmızı Oda'nın başrol karakterlerinden birisi Burak Sevinç'in canlandırdığı Deniz karakteridir. Peki Doktor Deniz'in hikayesi nedir? Deniz'in eşi kimdir? Burak Sevinçkimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

TV 8'in en çok izlenilen dizisi olan Kırmızı Oda'da Doktor Deniz karakterini Burak Sevinç canlandırmaktadır. Peki Burak Sevinç kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne, evli mi hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

KIRMIZI ODA DOKTOR DENİZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Doktor Deniz karakterini "Burak Sevinç" canlandırmaktadır.

Kırmızı Oda 'Doktor Deniz' karakterini kim canlandırıyor? Burak Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Kanun, ud, keman ve gitar çalan Burak Sevinç, 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Burak Sevinç doğum tarihi : 1 Nisan 1985

Burak Sevinç kaç yaşında : 35 yaşında

Burak Sevinç aslen nereli : Zonguldak

Burak Sevinç mesleği ne : Oyuncu

Burak Sevinç burcu ne : Koç

Burak Sevinç boyu kaç : 1.88 metre

Burak Sevinç kilosu kaç : 80 kg

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç; en son Star TV'de yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fethi karakterini canlandırmaktadır.

BURAK SEVİNÇ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Kırmızı Oda (Doktor Deniz) (TV Dizisi)

2019 : Leke (Cem) (TV Dizisi)

2017 : Söz (Fethi) (TV Dizisi)

2017 : Mahalle (Sinema Filmi)

2016 : Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 : Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)

2015 : Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)

2013 : Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)

2013-2015 : Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)

2013 : Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2012 : Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)

2012 : Babam İçin (TV Dizisi)

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