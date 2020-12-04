Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!
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Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

04.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:20
Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

Yeni bölümü ile her Cuma ekranlarda izleyicisi ile buluşan Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR?

Burcu Biricik Yetkin, 4 Mayıs 1989, Antalya doğumlu Türk oyuncu. 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya 'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı.[5] Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza'nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman'ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır. Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya'nın Doktor Hanım'a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.

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