Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında

Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Osman (43) ve Ayşe Muslu (42) çiftinden geriye ise birbirlerine sarılı kalp işareti yaptıkları fotoğraf kaldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Ali Civan (40) yönetimindeki 31 K 1060 plakalı mısır yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Muslu yönetimindeki 35 GZ 130 hafif ticari araç, Selahattin Sevil (66) yönetimindeki 45 RA 3368 ve Mekki Cem Kavut (51) yönetimindeki 35 AGU 090 plakalı otomobiller ile Erol Bekleyen (41) yönetimindeki 45 SC 9121 ve Alper Kaplan (30) yönetimindeki 33 BRH 23 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu ile otomobil sürücülerinden Selahattin Sevil'in eşi Şahver Sevil (64) yaşamını yitirdi. Ölen Muslu çiftinin çocukları Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18), otomobil sürücüsü Selahattin Sevil, TIR şoförleri Alper Kaplan, Erol Bekleyen ve Ali Civan yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. TIR şoförleri tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan diğer 3 yaralanın yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.KALP İŞARETİ YAPTIKLARI LARI KALDIKazada yaşamını yitirenlerden Osman Muslu'nun ESHOT 2. Bölge Müdürlüğü'nde belediye otobüsü şoförü olarak çalıştığı belirtildi. Muslu çiftinden geriye, birbirlerine sarılıp, elleriyle kalp işareti yaparak çektirdikleri fotoğraf kaldı.Muslu çifti ile Şahver Sevil'in cenazeleri İzmir'deki yakınlarına teslim edildi.'FREN İZİ YOK'

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR şoförü Ali Civan, polisteki ifadesinde, Hatay'dan yüklediği 26.5 ton mısırı Manisa'daki bir fabrikaya götürdüğünü belirterek, "Kula istikametinden Salihli istikametine kadar 55 kilometrelik hıza sahiptim. Önümde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç, 2 TIR vardı. Önümdeki otomobil aniden fren yaptı. Ben de fren bastım. TIR'da bulunan mısırlar etrafa saçıldı ve tekerin altına girerek, kaymasına neden oldu. Aramızda 3 metre mesafe olmasına rağmen, TIR sürüklendi, önümdeki otomobile çarptım" dedi. Civan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:22:25. #1.15#

title