PKK'ya Ağır Darbe! Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Yakalandı
Erzurum'da, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Düz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı.
Erzurum'da, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Düz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST KIBRIS'TA YAKALANDI
Erzurum'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2009 yılında yargılanmasına başlanan ve 2014 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Düz, kırmızı bültenle aranırken KKTC'de yakalandı.
İŞ BULUP ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Düz'ün, 2010 yılında KKTC'ye kaçtıktan sonra Girne'ye bağlı Alsancak'a yerleştiği, burada iş bulup çalıştığı belirlendi. Hüseyin Düz'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.