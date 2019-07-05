Kırkpınar'ın açılış töreninde 'ıslıklama' krizi

658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Resmi açılış konuşmaları sırasında, tribünlerdeki bazı güreş severler Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ıslıklayınca, Gürkan o tribüne doğru dönerek, "Müsaade ederseniz bitireceğim. Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. İnanıyorum ki; Türk'ün ata sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Edirne'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi'nde yapılan resmi açılış töreni ile başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının yapılması ile devam eden törende pehlivan ve hakem heyeti, saha görevlileri Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde geçit töreni düzenledi.

"AĞAYA VERMEK, PEHLİVANA DA YİĞİTÇE GÜREŞMEK YAKIŞIR" 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, "Tarihi Kırkpınar inşallah hepimiz için hayırlı olur, Kırkpınar'a yakışan güreşler olur. Hep söylüyorum. Nasıl ki ağaya yakışan vermekse pehlivana yakışan yiğitçe, mertçe, erkekçe güreşmektir" dedi.

"KIRKPINAR TARİHİNDE BU YIL 3 İLKE İMZA ATILDI" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da, "2019 yılında Türk yağlı güreşi adına çok önemli 3 ilke imza atılmış oldu. Birincisi bu yıl Kırkpınar güreşlerine bu yıl 2 bin 381 güreşçi kayıt yaptırarak Cumhuriyet tarihinde bir ilke, rekora imza atıldı. İkincisi Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümüne, Kırkpınar güreşlerinde ilk 3 dereceye giren sporcularımıza sınavsız okuma hakkı ve başpehlivanlarımıza da yüksek lisans yapma hakkı tanıdılar. Üçüncü konu, daha dün mecliste torba yasada çıktı. Kırkpınar güreşlerinde 3 kes üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi olan güreşçilerimize devlet sporcusu unvanı verildi. Bu kanunla Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve yine Karamürselli Ahmet Taşçı devlet sporcusu unvanını kazandılar. Öyle inanıyorum ki en kısa zamanda her yıl baş pehlivan olanlara da devlet sporcusu unvanı verileceğine inanıyorum ve bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"ALTIN KEMERLİ 2 BAŞPEHLİVANIMIZ, AYDIN DEMİR VE HÜSEYİN ÇOKAL'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olmuş ve hayatta olan 3 Başpehlivanımız var. Allah onlara sağlıklı, uzun ömürler versin. Sevgili Ahmet Taşçı da şu anda aramızda. Yine 2 yıl önce kendilerini, gücümüz oranında plaketle takdir ettiğimiz hala hayatta olan Denizlili Hüseyin Çokal ve Karamürselli Aydın Demir de hayattalar. Kendilerine Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Buradan çıktığımızda hemen karşıda Kırkpınar'ın altın kemerli ağalarının ve altın kemerli başpehlivanlarının heykelleri var. Sevgili Ahmet Taşçı'nın heykeli orada, Adalı Halil'in heykeli orada ama ben bu kanunla beraber fark ettim ki; Biz Edirne Belediyesi olarak bir şeyi eksik bırakmışız. Altın kemerli 2 başpehlivanımız, hala hayatta olan Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykellerini de Edirne Belediyesi olarak en kısa zamanda Ahmet Taşçı'nın heykelinin yanına koyacağız. Şimdiden kendilerine ve güreş camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"TÜRK'ÜN ATA SPORU KENDİNİ BİLMEZLERE RAĞMEN EBEDİYETE KADAR DEVAM EDECEKTİR" Bu sırada Başkan Gürkan'ı tribünde bulunan bir grup güreş sever ıslıkla protesto etti. Başkan Gürkan da, "Müsaade ederseniz bitireceğim. Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. Elbette güreş seyircisi sabırsızdır, telaşlıdır. Bunu pehlivanlarımızın güreşlerinde de biz hep görürüz, hep izleriz. İnanıyorum ki; Türk'ün ata sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN EN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİDİR YAĞLI GÜREŞ" Edirne Valisi Ekrem Canalp ise, "Bu aziz millet 658 yıldan beridir savaşlar bile, kıtlıklar bile olsa, ekonomik buhranlar bile olsa bu geleneği asla bırakmadı. Millet olarak bu geleneği sürdürüyoruz. Çünkü yağlı güreşi Türk milletine özgü kılan özellikler var. Yağlı güreş cesarettir, mertliktir, Türk milletinin en karakteristik özellikleridir yağlı güreş. Bizim pehvalivanlarımız, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği şekilde zekidirler, çeviktirler ve ahlaklı insanlardır her birisi" dedi. Yapılan konuşmaların ardından geçen yılın Başpehlivanı Orhan Okulu tarafından göndere ay-yıldızlı Türk Bayrağı çekilirken, güreşlere katılan tüm pehlivanların geçiş töreni ile açılış programı son buldu.

(Koray Ustabaşı - Sercan Ülgen/İHA)

Kaynak: İHA