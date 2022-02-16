LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ayağı kırık halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir vatandaş tarafından bulunan ayağı kırık şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi.

Şahin daha sonra tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Kaymakam Yüce, belediye başkanlarını ziyaret etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, belde belediye başkanlarını ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanlarından beldedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Yüce, çalışmalarında başarılar diledi.

Yüce'ye İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da eşlik etti.