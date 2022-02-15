KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde "Gel Gör Gezeğeni" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesi kültür tiyatroları projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

Yaklaşık bir saat süren tiyatro oyununda çocuklar eğlendi. Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Çocukların hem eğlenerek hem de öğrendiğini ifade eden Talay, çocukların ufkunu açabilecek, boş vakitlerini daha verimli geçirebileceği etkinliklere önem verdiklerini kaydetti.

"Öğrenci buluşmaları" etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Öğrenci buluşmaları" etkinliği kapsamında okulları ziyaret ediyor.

Akdemir, etkinlik kapsamında Çakıllı Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okulları hakkında istek ve sıkıntılarını dinleyen Akdemir, öğrencilere gelecekleri ve seçmek istedikleri meslekleri hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Erikler köyüne 17 Şubat Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00-14.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Çiftçi buluşması

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, köylerdeki çiftçileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Gürsu, ziyaretlerde çiftçi ve besicilerle bir araya gelerek, projeler ile desteklemeler hakkında bilgi veriyor.

Soğucak köyünde bir kahvehanede üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Gürsu, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Gürsu, daha sonra Düzova, Müsellim, Topçuköy, Akıncılar ve Çüvenli köylerinde üreticilerle bir araya geldi.