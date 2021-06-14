Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

HSK kararnamesi ile Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan veda ziyaretlerini sürdürüyor.

HSK kararnamesi ile Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Kapağan, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Görev süresince kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Kapağan, bir çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, fırın, bakkal ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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