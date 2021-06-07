Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Sıddık Aydın atandı.

Demirköy Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Sıddık Aydın atandı.

Trabzon Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevinden atanan Aydın, kente geldi.

Aydın gazetecilere, Demirköy'ün orman emvali açısından son derece önemli bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Bölgenin geniş bir orman yapısına sahip olduğu belirten Aydın, ormanların korunması ve daha da geliştirilmesi için yapılan özverili çalışmalara katkı sağlayacağını bildirdi.

Çiftçi ve besiciler bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçi ve besicilere hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Demirköy ilçesine bağlı Boztaş, Yeşilce, Yiğitbaşı ve Armutveren köylerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, zoonoz hastalık brusella, sığırlarda döl veriminin arttırılması, tarımsal desteklemeler, zirai ilaç kullanımı ve çevreye zararları konularında bilgiler verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçi eğitimlerine önem verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren