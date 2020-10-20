Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Köylerimiz Canlanıyor" Projesi kapsamında çocuk oyun parkları yapılıyor.

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Köylerimiz Canlanıyor" Projesi kapsamında çocuk oyun parkları yapılıyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in himayelerinde başlatılan proje ile İl Özel İdaresince Lüleburgaz ilçesini bağlı Hamitabat, Sakızköy ve Alacaoğlu köylerinde çocuk oyun parkları yapıldığı belirtildi.

Açıklama da, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda mutluluk içinde oyunlarını oynamaları için tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaçak avcılıkla mücadele

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 25 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, herhangi gibi bir usulsüzlüğe rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran