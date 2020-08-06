Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, emekli olan tugay komutanlarını makamında kabul etti.

Kırklareli'nden kısa kısa
06.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:40

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, emekli olan tugay komutanlarını makamında kabul etti.

Bilgin, ziyarette, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından emekliliğe sevk edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ile 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu'ya emeklilik hayatlarında başarılar diledi.

Kentte görev yaptıkları süre içerisinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Bilgin, ziyarette albay Şahin ve Sucu'ya hediye takdim etti.

Hayvanlar için besleme odakları oluşturuldu

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaptığı açıklamada, sokak hayvanların gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanması için besleme noktaları oluşturulduğunu belirtti.

OSB'de belirli noktalarına kapların sabitlendiği aktaran açıklamada, sokak hayvanlarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini bildirildi.

Açıklamada, odaklara düzenli olarak yem ve su konulacağı kaydedildi.

Mesire alanları temizlendi

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, mesire alanları temizlendi.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı yazılı açıklamada, tatil süresince mesire alanlarının yoğun ilgi nedeniyle kirlendiğini belirtti.

Mert Gölü mesire alanında çadır kuran tatilcilerin bölgeden ayrılırken çöplerini bıraktığını aktaran Işık, belediye ekiplerince çöplerin toplaması ve temizlik çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Işık, açıklamasında, beldede tatil yapan vatandaşların çöplerini konteynırlara atmaları ve doğayı kirletmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İndirim protokolü imzalandı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile özel bir sanat akademisi arasında indirim protokolü imzalandı.

KTSO Başkanı Soner Ilık'ın makamında gerçekleştirilen törende protokolü, Ilık ile akademi sahibi Canan Sınar imzaladı.

Ilık, konuşmasında, oda üyesi ve birinci derece akrabalarının akademi kurslarında yüzde 10 indirim sağlanacağını söyledi.

Kültür ve sanata önem verdiklerini ifade eden Ilık, akademide enstrüman kurslarından el sanatlarına kadar birçok kursun verildiğini belirtti.

Ilık, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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