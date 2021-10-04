Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni dört yılda 400 bin kişi ziyaret etti - Haberler
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Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni dört yılda 400 bin kişi ziyaret etti

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni dört yılda 400 bin kişi ziyaret etti

Kırklareli Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni, dört yılda 400 bin 542 kişi ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni, dört yılda 400 bin 542 kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Atatürk Evi'nin 2018 yılında hizmete açıldığını anımsattı.

Atatürk Evi'ne olan ilginin her geçen arttığını ifade eden Kesimoğlu, tüm vatandaşları Atatürk Evi'ni görmeye davet etti.

Atatürk Evi'nin görülmeye değer olduğunu bildiren Kesimoğlu, "17 Ocak 2018'de ziyarete açtığımız Kırklareli Atatürk Evi, an itibariyle 400 bin 542 konuk ağırladı.Hem gururlanıyoruz hem duygulanıyoruz. Bu güzel esere sahip çıkan halkımıza şükranlarımla." ifadelerini kullandı.

Atatürk Evi

Kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde 960 metrekare alan üzerine 317,74 metrekaresi kapalı alan olmak üzere üç katlı inşa edilen evde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin heykelleri bulunuyor.

Evde aynı zamanda Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiği dönemde kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak gibi birçok araç gereç de yer alıyor.

Bahçesinde çiçeklerden oluşturulan Atatürk'ün imzasının bulunduğu evde, Atatürk'ün kullandığı demir tekerlekli traktörün bir benzeri de sergileniyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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