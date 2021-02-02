Kırklareli'nde taşkından etkilenen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı
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Kırklareli'nde taşkından etkilenen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı

02.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:10
Kırklareli'nde taşkından etkilenen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde taşkından etkilenen vatandaşlara kumanya dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde taşkından etkilenen vatandaşlara kumanya dağıtımı yapıldı.

Taşkın nedeniyle evlerinden tahliye edilen ve bir kısmı suların çekilmesiyle yeniden evlerine dönen vatandaşlara, iş makineleri yardımıyla kumanya ikram edildi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, AA muhabirine, taşkın sonrası vakit kaybetmeden bölgeye geldiklerini söyledi.

Taşkından etkilenen 300 vatandaşa kumanya dağıttıklarını anlatan Göç, Türk Kızılay olarak vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını kaydetti.

Göç, ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlara giyim ve erzak yardımı yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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