Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy Otoban Köprüsü mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YG 121 plakalı Hasan Mert Akar (22) idaresindeki otomobil, 39 AAH 701 plakalı A.Y idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Hasan Mert Akar otomobilde sıkışırken diğer sürücü A.Y yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışa sürücü Akar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Akar itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin sürücü Akar'ın cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Diğer yaralı sürücü A.Y'de Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Satın aldığı aracın önü 2007, arkası 2009 model çıktı: 30 yıllık birikimimiz çöp oldu
Satın aldığı aracın önü 2007, arkası 2009 model çıktı: 30 yıllık birikimimiz çöp oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hadise Beren Saat Hazal Kaya Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:41:11. #1.16#

title