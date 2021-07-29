Kırklareli'nde mısır tarlasında kendiliğinden yetişen 160 kök Hint keneviri imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde mısır tarlasında kendiliğinden yetişen 160 kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli'nde mısır tarlasında kendiliğinden yetişen 160 kök Hint keneviri imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde mısır tarlası içinde kendiliğinden yetiştiği tespit edilen 160 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

Kırklareli'nde mısır tarlası içinde kendiliğinden yetiştiği tespit edilen 160 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyünde jandarma ekipleri devriye esnasında bir mısır tarlasında Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Ekipler, Z.O.'ya ait tarlada yaptıkları incelemede boyları 20-250 santimetre arasında değişen toplam 160 kök Hint keneviri ele geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karışık ve bakımsız olan kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetişmiş olduğunu tespit etti. Kenevirler olay yerinde imha edilirken, tarla sahibi Z.O.'nun ifadesine başvuruldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Derya Uluğ Şeyma Subaşı Diana Spencer Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Eda Erdem Roger Schmidt Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde mısır tarlasında kendiliğinden yetişen 160 kök Hint keneviri imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:59:23. #1.15#

title