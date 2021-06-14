Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturan yevmiyeli olarak çalışan kadınlar aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırklareli'nde sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturan yevmiyeli olarak çalışan kadınlar aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Sebze ve meyve üreticilerinin bağ ve bahçelerine fide dikiminde çalışan kadınlar, verimli topraklarda mesailerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Fidelerin ekimi için sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan çiftçi kadınlar, sıcak hava ve rüzgarın gtirdiği toza rağmen mesailerini titizlikle yürütüyor.

Gün içinde belli aralıklarla mola vererek ağaç gölgelerinde soluklanan kadınlar, fideleri toprakla buluşturmak için zamanla yarışıyor.

"Çalıştıkça kendimizi dinç hissediyoruz"

Asilbeyli köyünde yaşayan tarım işçisi Zeynep Filiz, AA muhabirine, tarımın tüm dünya açısından önemli olduğunu, tarım ürünlerinin herkesin karnını doyurduğunu söyledi.

Köylü kadınların sabah akşam, yaz kış, yağmur çamur demeden tarım alanlarında çalıştıklarını ifade eden Filiz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.00'de tarlaya geliyor, akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Kendi ekmeğimiz için, ekmek parası için biber, domates, patlıcan ekiyoruz. Biz alışmışız tarlada çalışmaya.

Hava çok sıcak, tansiyonumuz var ama ekmeğimiz için katlanıyoruz, ne yapacaksın ekmek parası. Günlük 130 lira yevmiye alıyoruz, çok şükür Allah'a. Yetiyor bize, rahat rahat geçiniyoruz. Kışlık paralarımızı da koyuyoruz kenara. Çalıştıkça kendimizi dinç hissediyoruz."

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da bir ülkenin gelişimi, kalkınması ve geleceğe daha güçlü bakabilmesi için tarımın önemli olduğunu vurguladı.

Şaylan, tarım alanında büyük fedakarlık göstererek çalışan kadınlara teşekkür etti.

Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor
Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor
Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor
Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde köy kadınları fide dikim işiyle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:20:32. #1.14#

title