KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde aşılama çalışmalarına ilgi devam ediyor

Karaman : "Sağlığınızı korumak için herkse aşısını yaptırsın"

KIRKLARELİ - En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde aşıya ilgi devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamından en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 83,2 ile 5. sırada yer alan Kırklareli'nde aşılamaya yoğun ilgi gösteriliyor. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla Edirne yüzde 81,4 ve Tekirdağ 80,6 ile Türkiye ortalaması üzerinde yer alıyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. doz aşısını olan 66 yaşındaki Recep Karaman, herkes sağlığını koruması için aşısını olması gerektiğini belirterek, "Aşı zamanımız geldiğinde hepsini olmak zorundayız. Bizim zamanımız geldi 3. aşımızı olduk bu gün olduk. Virüsten korunmak için herkes aşısını olsun. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum ben. Sağlık Bakanlığımız, devletimiz aşıyla ilgili hep yayınlar yapıyor. Bizde bunlara uymak zorundayız sağlığımızı korumak için. Sağlık çalışanlarına Allah güç kuvvet versin. Sağlık çalışanları bizim baş tacımız. Ne sıkıntımız olsa gelip onlara derdimizi anlatıyoruz. Kendi sağlığımız ve onların sağlığını korumak için lütfen herkes aşısını yaptırsın" dedi.

Sağlık Bakanlığını verilerine göre ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 90,12, ikinci doz ise yüzde 80,30.