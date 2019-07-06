Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Karadere ve Dereköy ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.

Ekipler, yakaladıkları Afganistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmeni, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA