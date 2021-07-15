KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde arkadaşlarının tavsiyesi ile 7 yıl önce tekvandoya başlayan 17 yaşındaki milli tekvandocu ikizler Şefika ve Şevval Çakal kendilerine olimpiyat hedefi koydu.

Kırklareli'nde arkadaşlarının tavsiyesi ile 7 yıl önce tekvandoya başlayan 17 yaşındaki milli tekvandocu ikizler Şefika ve Şevval Çakal kendilerine olimpiyat hedefi koydu.

Milli takım sporcusu Nur Tatar'ın başarılarını kendilerine hedef edinen ikiz kardeşler, olimpiyatlarda mücadele etmek istiyor.

Yurt içi ve yurt dışında katıldıkları birçok müsabakada derece elde eden sporculardan Şevval, milli takım adına çıktığı müsabakalarda Türkiye ikincisi, Avrupa Oyunları'nda birinci, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'da da ikinci ve üçüncü oldu. İkiz kardeşi Şefika Çakal ise Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Başkanlık Kupası'nda üçüncü, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'da bir kez birinci, bir kez de ikinci oldu.

Şevval Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 2014 yılında ikiz kardeşiyle birlikte arkadaşlarının sayesinde başladıklarını söyledi.

Milli takımda mücadele etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Şevval, birçok turnuvada başarılar elde ettiğini belirtti.

Çakal, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlandığını aktararak şunları kaydetti:

"Antrenmanlarıma hocalarımız Gökhan Yeşil ve Savaş Ergin ile birlikte devam ediyoruz. İnşallah orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Ümitlerde şampiyon olduktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek ve ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Kadın sporcuları gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Ülkemizde de kadın sporcular çok başarılı, bizim branşımızda da öyle. Olimpiyata da tam kadro gidiyoruz kadın takımımızla. Bence tüm kadınlar bir spor ile uğraşmalı. Nur Tatar gibi isimleri kendime örnek alıyorum. İnşallah onlar gibi A takımda olimpiyatlarda görmek istiyorum kendimi."

Şefika Çakal da ikiziyle birlikte müsabakalara yılmadan daha fazla çalışarak hazırlandıklarını ifade etti.

İlk derecesini 2016 Türkiye Şampiyonası'nda ikincilikle elde ettiğini aktaran Şefika, sonrasında da milli takıma girmeyi başardığını anlattı.

Kardeşiyle hedeflerinin olimpiyat olduğunu vurgulayan Şefika, "Tekvandoda milli sporcuyum. Türkiye'de ve Avrupa'da ikinciliğim, uluslararası maçlarda derecelerim var. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Ona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah orada da istediğimiz başarıyı elde edeceğiz. Önümüzdeki hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkeme madalya kazandırmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek
KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek
KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek
KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRKLARELİ - İkiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:04:15. #1.14#

title