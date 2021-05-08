Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı.

Trakya'da pazarcı esnafı, valilikler ve kaymakamlıklarca belirlenen alanlarda tezgahlarını kurdu.

Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurmak için ter döktü.

Esnaflar tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde pazar yerlerinin kısmi olarak açılmasının sebze ve meyve satışı yapan esnafa katkı sağladığını söyledi.

Pazar yerlerinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yıldırım, vatandaşların da tezgahlarda ürünlere elle dokunmamalarını ve kurallara en üst düzeyde uymalarını istedi.

Pazarcı Mert Tunca ise kararı çok olumlu karşıladıklarını, kurallara uyarak satış yapacaklarını ifade etti.

Vatandaşa taze ürün ulaştırılmasında halk pazarlarının önemli olduğunu vurgulayan Tunca, halk pazarlarının açılması ile ellerinde ürün kalmayacağını kaydetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de Yavuz, Hürriyet ve Kumbağ mahallerinde semt pazarları açıldı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek pazarlara gelen vatandaşlar, alışverişlerini yapmaya başladı. Zabıta ve polis ekipleri pazarlardaki farklı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Edirne'de ise 4 noktada semt pazarı kuruldu. Polis ve zabıta ekipleri pazarların çevresinde önlem alarak denetimlerde bulundu. Vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak alış veriş yapmaya başladı.

Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Trakya'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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