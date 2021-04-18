Kırklareli'de kısıtlamayı ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza
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Kırklareli'de kısıtlamayı ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza

Kırklareli'de kısıtlamayı ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza uygulandı.

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KIRKLARELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza uygulandı.

Türkiye'de vaka artışlarında ilk sırada bulunan Kırklareli'de jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri sıklaştırdı. İl merkezi, Babaeski, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerinin köylerinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye toplam 189 bin lira ceza uygulandı.


- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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