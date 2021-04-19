Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Diploması ödülü verildi

Kırklareli Belediyesi, bu yıl da, Avrupa Ödülü programına başvurarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldü.

Yerel düzeyde demokrasinin gelişmesine sağladığı katkıları ile farkındalık oluşturan hizmet ve faaliyetlerinden dolayı Avrupa Konseyi tarafından 2019 yılında 12 Yıldız Şehir unvanı ile ödüllendirilen Kırklareli Belediyesi, bu yıl da, Avrupa Ödülü programına başvurarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldü.

Avrupa Konseyi tarafından, üyesi olan yerel ve bölgesel idareleri ödüllendirmek amacıyla 1955'ten bu yana uygulanan Avrupa Ödülü programında, 47 ülkeden binlerce belediye arasından çıkan Kırklareli Belediyesi, ödül almaya hak kazanan 6 belediyeden biri oldu.

Ödül Töreni Eylül Ayı Sonunda Fransa Strazburg'da Olacak

Kırklareli Belediyesi olarak halkının mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam ettiklerini ve sonuçlarının böylesine prestijli ödüller ile onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli Belediyesi olarak yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Avrupa idealine katkı yaptığımıza kanaat getirildi ve 15 Nisan günü yapılan toplantıda ödüllendirildik. European Diploma olarak bilinen ödülümüzü almak üzere, bizzat davet eden Komisyon Başkanı Sayın Kestutis Masiulis'in yanında, Eylül ayı sonunda Fransa-Strazburg'da olacağız" dedi.

Kırklareli Belediyesi, daha önce 2020 yılında Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında yapmış olduğu etkinlikler ile, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 2020 Koordinasyon Toplantısı'nda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından, "Yılın Partner Kuruluşu" sertifikası ile de ödüllendirilmişti.

Kaynak: Bültenler