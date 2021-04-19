Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Diploması ödülü verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Diploması ödülü verildi

Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Diploması ödülü verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesi, bu yıl da, Avrupa Ödülü programına başvurarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldü.

Yerel düzeyde demokrasinin gelişmesine sağladığı katkıları ile farkındalık oluşturan hizmet ve faaliyetlerinden dolayı Avrupa Konseyi tarafından 2019 yılında 12 Yıldız Şehir unvanı ile ödüllendirilen Kırklareli Belediyesi, bu yıl da, Avrupa Ödülü programına başvurarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldü.

Avrupa Konseyi tarafından, üyesi olan yerel ve bölgesel idareleri ödüllendirmek amacıyla 1955'ten bu yana uygulanan Avrupa Ödülü programında, 47 ülkeden binlerce belediye arasından çıkan Kırklareli Belediyesi, ödül almaya hak kazanan 6 belediyeden biri oldu.

Ödül Töreni Eylül Ayı Sonunda Fransa Strazburg'da Olacak

Kırklareli Belediyesi olarak halkının mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam ettiklerini ve sonuçlarının böylesine prestijli ödüller ile onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli Belediyesi olarak yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Avrupa idealine katkı yaptığımıza kanaat getirildi ve 15 Nisan günü yapılan toplantıda ödüllendirildik. European Diploma olarak bilinen ödülümüzü almak üzere, bizzat davet eden Komisyon Başkanı Sayın Kestutis Masiulis'in yanında, Eylül ayı sonunda Fransa-Strazburg'da olacağız" dedi.

Kırklareli Belediyesi, daha önce 2020 yılında Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında yapmış olduğu etkinlikler ile, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 2020 Koordinasyon Toplantısı'nda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından, "Yılın Partner Kuruluşu" sertifikası ile de ödüllendirilmişti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ziya Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Serdar Aziz Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Diploması ödülü verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:02:57. #1.16#

title