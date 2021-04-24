Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan "23 Nisan" paylaşımı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı mesajı paylaştı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı mesajı paylaştı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel bir mesaj yayınladı. Kesimoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Kırklareli halkı bilsin ki çocuklarımızın daha güzel günler görmesi için evlerimize kapanıyoruz ve onlardan uzak bir bayram kutluyoruz. Ulusal egemenlik, çocuklarımızın geleceğidir; 101'inci yılını kalbimiz umut dolu kutluyoruz. Korona belasının mutluluğumuzu kemirdiği şu günlerde, yüreğimizden taşan coşkuyu bastırmak zorundayız. Karanlığa yenilmeyeceğiz. Mustafa Kemal'in yaktığı egemenlik meşalesi asla sönmeyecek. Gönül isterdi ki dün emanet aldığımız koltuklar, makamlar ve mevkiler bugün ve ilelebet çocuklarımızın olsun. Onlarsız bir bayramın burukluğunu yaşıyoruz. Umudunuzu yitirmeyin, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü töreni, Kırklareli'nde 23 Nisan'da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde buruk bir şekilde gerçekleştirildi. İçinde bulunulan kovid-19 salgını sürecinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katılımın gerçekleştirildiği kutlama törenine Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl ve Merkez İlçe yönetimi de yer aldılar. Çelenk Sunma töreninin, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etmesinin ardından tören programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile sona erdi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı