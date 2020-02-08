Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi

08.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:51

Kırım halkının efsanevi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin Türkiye'nin, Kırım'ın ilhakını tanımıyor olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İhlas Haber Ajansı'nı, ofisinde ağırlayan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başa baş yaptığı görüşmeye dair ayrıntılara yer verdi. Kırımoğlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu ikinci görüşmemiz oldu. Türkiye'de görüşmüştük ve görüşmeler çok iyi geçti. Kırım konusu her iki görüşmede geçti ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de olduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri için Ukrayna'daki en önemli şeyin Kırımlı kardeşleri olduğunu vurguladı ve işgali tanımadıklarını ifade etti. Yakın zamanda Ukrayna'ya yaptığı ziyarette biz kendisiyle baş başa da görüştük. Kırım'dan savaş yüzünden toprağından edilen ve Ukrayna'nın farklı yerlerine dağılan Kırımlıların sorunlarını konuştuk. Kırım konusunu dünya gündemine nasıl taşıyacağımızı konuştuk ve bu işte önceliğin Türkiye'de olmasını istedik. Konuyla ilgili Avrupa ülkeleriyle de görüşmeler içindeyiz ve bizi Brüksel'e çağırıyorlar. Tayyip Bey her türlü desteği vereceğini ifade etti ve dünya gündemine taşımak için en uygun yerin Brüksel olduğunu söyledi. İbrahim Kalın Bey de görüşmedeydi ve kendisine bazı talimatlar verdi. Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili Rusya hükümetine baskı yapma imkanı da var" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin bin konut sözü var"



Açıklamalarının devamında Kırımoğlu, "Kırım'dan ayrılmış ve topraklarını terk etmiş olan soydaşlarımız için Türkiye'nin bin konut yaptırma sözü var. Sayın Erdoğan, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kırım'a en yakın Herson bölgesinde 500 konut yaptırmak istediği hususunu da bize iletti. Kırım'ı terk edenler Ukrayna'nın farklı bölgelerine dağıldı. Bin konutun beş yüzünün Kiev'de olmasını isterdik" ifadelerini kullandı.



"Ukrayna'nın en büyük camisini yapacağız"



Açıklamalarına devam eden Kırımoğlu, "4-5 yıldır konuşuyoruz ve inşallah yakın zamanda Ukrayna'nın en büyük 5 bin kişilik camisini yapacağız. Tayyip Bey de çok sıcak bakıyor ve ilgileniyor bu projeyle. Yalnızca cami olmayacak bir külliye gibi iş merkezi gibi hizmet verecek. Caminin 5 milyon dolar değerindeki arsasını, Kırımlı hayırsever bir iş adamı ücretsiz hibe edecek" şeklinde konuştu.



3 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunmuştu ve ziyareti esnasında Kırım'ın efsanevi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla da bir görüşme gerçekleştirmişti. - KİEV

Kaynak: İHA