Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
- Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor
KIRIKKALE - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 26 Temmuz günü, bölücü terör örgütü mensuplarınca makineli tüfek ile açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi. Cenaze törenin ardından Çelebi, Balışeyh ilçesinin Kırlangıç köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay