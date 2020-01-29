Kırıkkale zabıtasına tüketici hakları eğitimi

29.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:50

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel tarafından Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline 6502 Kanunu kapsamında belediyeler tarafından yapılan denetim hakkında bilgi verdi.



Kırıkkale Belediyesi toplantı salonunda Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik 6502 kanun kapsamında belediyeler tarafından yapılan denetim hakkında bilgi verildi. Düzenlenen toplantı öncesi konuşma yapan Zabıta Müdürü Koray Arslan, zabıta teşkilatının çok farklı görevleri ifa eden bir yapısı olduğuna dikkat çekerek kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde Kırıkkale halkına hizmet ettiklerini belirtti.



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, Zabıta Müdürlüğünün vatandaşa en doğru bilgileri sunması ve denetimlerini yapması için Türkiye genelinde eğitimlere devam ettiklerini ve şimdiki duraklarının Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olduğunu söyledi. Güzel, "Kırıkkale Belediyesi Zabıtası da halkımıza en güzel şekilde hizmet verdiğine şahit oluyoruz" dedi.



Güzel 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde dikkat edilmesi gereken usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA