Kırıkkale'nin tarihi Keskin ilçesi eski dokusuna kavuşturuluyor
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Kırıkkale'nin tarihi Keskin ilçesi eski dokusuna kavuşturuluyor

Kırıkkale'nin tarihi Keskin ilçesi eski dokusuna kavuşturuluyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Cumhuriyet öncesi kurulan Keskin ilçesinin sokak ve caddelerinde, Çevre Şehircilik Bakanlığınca tarihi dokuya uygun şekilde iyileştirme çalışması yapılıyor.

Kırıkkale'de Cumhuriyet öncesi kurulan Keskin ilçesinin sokak ve caddelerinde, Çevre Şehircilik Bakanlığınca tarihi dokuya uygun şekilde iyileştirme çalışması yapılıyor.

Çeşnigir Köprüsü ve kanyonu, Sulu Mağara, kralların ressamı olarak bilinen Rahmi Pehlivanlı'nın müzesi, fişekhane ve kibrithane gibi tarihi ve kültürel eserlerle mekanları bünyesinde barındıran Keskin ilçesindeki iş yerleri, sokak ve caddeler, yöresel mimariye uygun olarak restore ediliyor.

Belediye tarafından Kırıkkale'de ilk kurulan sanayi tesisi olan ve milli mücadeleye katkıda bulunan fişekhane ile şu anda halk eğitim merkezi olarak kullanılan kibrithanenin restorasyonu için de proje hazırlanarak Valiliğe sunuldu.

Bünyesinden bir il ve 5 ilçe çıkaran Keskin, yapılan çalışmalar ve projelerle eski günlerine dönmeyi amaçlıyor.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin 1859 yılında kurulduğunu söyledi.

Ziraat Bankasının Türkiye'deki 9. şubesini de o dönem Keskin'de açtığını anlatan Yıldırım, "Keskin çok önemli ticaret, sanat ve kültür merkezi. Zaman içerisinde Kırıkkale'nin il olması, Ankara'ya yakınlığımız, iş, güç, eğitim ve sağlık derken Keskin nüfus olarak küçüldü. Ancak Kırıkkale'nin tek kadim ilçesi. Keskin, bir vilayet ve 5 de ilçe doğurmuş bir ilçedir." diye konuştu.

Başkan Yıldırım, ilçe merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yöresel mimariye uygun dış cephe ve çevre düzenlemesi yapıldığını dile getirdi.

Çalışmalar dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Vali Yunus Sezer ve emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir kısım iş yerlerinin dış cepheleri Keskin'in tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. Diğer iş yerlerinin yapımı da devam ediyor. Rahmi Pehlivanlı Müzesi'ne kadar giden bir yolumuz var. Buranın sokak sağlıklaştırmasını da yapacağız. Bedesten'imizin Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma kurulundan projesi çıktı, bunu da Valimize arz ettik. Burayı da inşallah tarihi dokusuna uygun olarak yenileyeceğiz."

Yıldırım, Kırıkkale'de ilk kurulan sanayi tesislerinden olan, Askeri Redif Deposu olarak kullanılmaktayken 1907 yılında yeniden düzenlenerek Milli Mücadele'ye katkıda bulunan fişekhane ile 1903 yılında yapıldığı tahmin edilen ve şu anda halk eğitim merkezi olarak hizmet veren kibrithanenin restorasyonu için de proje hazırladıklarını anlattı.

Hazırlanan projeleri Kırıkkale Valiliğine sunduklarını ifade eden Yıldırım, "Eğer onlar da olursa Keskin, inşallah daha güzel ve yaşanılabilir bir ilçe olacak. Keskinli hemşehrilerimizi burada yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin her yerinden Çeşnigir Köprüsü ve kanyonu, Sulu Mağara ve Rahmi Pehlivanlı Müzesi gibi turizme kazandırılan mekanları ziyaret eden vatandaşları ilçe merkezinde yapacakları çalışmalarla en güzel şekilde ağırlamak istediklerini belirterek, ziyaretçileri Keskin'in tarihiyle buluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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