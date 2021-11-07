Kırıkkale'de "Dokunduğumuz Hayatlar" programı düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, nerede bir muhtaç, nerede bir sıkıntı varsa orada olmaları gerektiğini belirterek, mazlumun dini, ırkı ve milletinin sorulmadığını söyledi.

Turunç, Türk Kızılay Kırıkkale Şubesince Kızılay Haftası kapsamında İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dokunduğumuz Hayatlar" konulu programda yaptığı konuşmada, insanın yalnızca kendisini düşünen bir varlık olmadığını belirtti.

İnsanın, başkalarını da düşündüğünde gerçek insan olduğunu vurgulayan Turunç, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir milletiz çünkü bizi değerli kılan inandığımız değerlerimizdir. Bizi insan ve erdemli kılan gönlümüzdeki sevgidir. Bu sevgi ve muhabbet yalnızca bizim kendi insanımız için değil, bütün dünya insanlığı içindir. Nerede bir muhtaç, nerede bir sıkıntı varsa biz orada olmalıyız çünkü bizim değerlerimize göre, mazlumun dini, ırkı, milleti sorulmaz. Mazlumda din aranmaz. Mazlum mu koşup yardım edeceksin. Düştü mü elinden tutup kaldıracaksın. Bizim ecdadımız da böyle yapmış."

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler de bugün bir kez daha bu iyilik kervanının bir üyesi olmaktan sevinç duyduklarını belirterek, programa gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay'ın tanıtım videosunun izletildiği programda, hayatına dokunulan dezavantajlı ailelerin konuşmaları ve çocukların gösterisi de yer aldı.

Program, bağışçılara plaket takdimiyle sona erdi.