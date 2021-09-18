Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı - Haberler
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Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için bir araya gelen 300 öğrenci 1 saatte yaklaşık 2 ton çöp topladı.

Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için bir araya gelen 300 öğrenci 1 saatte yaklaşık 2 ton çöp topladı.

Estonya'da 2008 yılında başlayan bir çevre hareketi olan Let's Do It (Haydi Yapalım) etkinliği, bu sene Türkiye'nin farklı noktalarının yanı sıra Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yahşihan Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik Merkezi liderleri, üniversite ve farklı okullardan gönüllülerin katıldığı etkinlikte öğrenciler, çöpleri titizlikle toplayarak doğaya sahip çıktı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da, ilçede belirlenen farklı noktalarda çevre kirliliği oluşturan atıkları topladı. 43 ilin geçiş güzergahından geçen araç sürücüleri ve yolcularca kara yolu kenarlarına atılan maske, plastik atıklar ve cam şişeler toplandı. 300 gönüllünün katıldığı etkinlikte, 1 saat sürede yaklaşık 2 ton civarında çöp toplandı. Poşetlere toplanan çöpler, belediye tarafından geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 kişi ile birlikte kısa sürece yaklaşık 2 ton çöp topladıklarını söyledi.

Çöplerle çevrenin kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, alandan en çok cam şişeler topladıklarına dikkat çekerek, "Türkiye'de büyükşehirler hariç tek üniversitesi olan Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeyiz. Bugün yaklaşık 300 pırıl pırıl genç ile beraber 43 vilayetin kesiştiği noktada özellikle otobüslerden, kamyonlardan ve bireysel arabalardan bırakılan çöpleri topladık" dedi.

Çevreye atılan cam şişelerin yangınlara sebep olduğunu dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"300 kişi ile beraber 1 saatte yaklaşık 2 ton civarında çöp topladık. Bu toplanan çöpleri bizim Çevre Müdürlüğüyle beraber atık merkezine göndereceğiz. Bizim sizden ricamız; daha temiz bir Yahşihan, Kırıkkale ve Türkiye için el ele verelim. Bugün topladığımız çöplerden maske, pet şişeleri, kutular, cam şişeler. Özellikle cam şişeler biliyorsunuz bu günlerde en çok yangına sebep veren ve ormanların yanmasına sebep olan şeyler. 'Bir şişeden ne olur?' demeyin. Ne olur arabanıza biriktirin. Yol kenarlarında belediyelerin koymuş olduğu çöp kutularına atın."

Let's Do It hareketi Kırıkkale temsilcisi Zehra Yılmaz da, "Bugün Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz sayesinde burada bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. 1 saat gibi kısa bir sürede 2 tona yakın çöp toplanıldı. İzmaritleri, özellikle camları belediye başkanımızın da dediği gibi orman yangınlarına sebep olduğu için atmamaya gayret edelim" ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Hasan Emir, "Burada bir çöp toplama organizasyonu yaptık. Çöplerimizi topladık arkadaşlarımızla beraber. Çevreyi kirletmek kötü bir şey. Tek gezegenimiz var o da dünya. Gelecek nesillere de kalsın" dedi.

Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı

Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı

Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı

Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı
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