Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye edildi.

Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye edildi.

Yahşihan'da belediye ekipleri, Başkan Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla ilçedeki tüm evleri ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, kadınlara sadece 8 Mart'ı değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmanın en büyük amaçları ve temennileri olduğunu belirtti.

Geleceği kadınların şekillendireceğini dile getiren Türkyılmaz, "Kadınlarımız ne kadar güçlenirse o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz. Bizler Yahşihan'da var oldukça her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. 12 Mart Cuma günü de kadınlarımıza özel arabada sinema etkinliği yapacağız. Tüm kadınlarımızı etkinliğimize bekliyorum ve bu vesileyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Bahşılı

Bahşılı ilçesinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil ve eşarp dağıtıldı.

Belediye başkanı Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, hayatın her anında varlıklarıyla onurlandıkları ve desteklerini kendilerinden hiçbir zaman esirgemeyen kadınların gününü kutladı.

Sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan kadınlara saygılarını sunan Tekin, çam sakızı, çoban armağanı hediyelerini kadınlara takdim ettiklerini kaydetti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlerde kadın personelin de katılımıyla yolculuk yapan kadınlara karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.

Ekipler, kadınlara salgın kurallarına uymaları konusunda da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman