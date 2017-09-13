Kırıkkale'de 7 Bin 294 Mülteci Var

Kırıkkale Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan, Kırıkkale'de göçmen veya mülteci statüsünde olan kişi sayısının 7 bin 294 olduğunu söyledi.



Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri, Kırıkkale'nin merkezi noktalarında yaptığı çalışmalarla şehirde yaşayan mülteci ve diğer ülkelerden Türkiye'ye göçmüş insanları bilgilendirdiler. Kırıkkale Şehir Parkı'nda oluşturdukları stantla bilgilendirmelerde bulunan İl Göç İdaresi personelleri, bir taraftan da çevrede bulunan göçmenler üzerinde kimlik kontrolünde bulunarak farklı illerde kayıtlı ve izinsiz olarak Kırıkkale'de bulunan insanları uyardılar. Kırıkkale'de şu an göçmen veya mülteci statüsünde olan kişi sayısının 7 bin 294 olduğunu belirten Kırıkkale Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan, bu kişilerin arasında en kalabalık grubu ise 3 bin 106 kişi ile Irak vatandaşlarının oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bizler Göç İdaresi olarak ilimizde ikamet amacıyla müracaat eden yabancıların parmak izlerini almakta eğer suç kayıtları yoksa tarafımızdan taleplerine göre öğrenci, aile, turistik ikamet ile uluslararası koruma veya geçici koruma kapsamında belirli sürelerde ikametlerine izin vererek yabancı kimlik kartı düzenlenmekteyiz. Bu kimlik kartları ile yabancıların eğitim, sağlık ve sosyal yardımlardan faydalanmaları sağlanmaktadır. Biz bu süreçte saha çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve muhtarlarla toplantılar düzenledik. Yabancıların topluma entegrasyonu kapsamında Halk Eğitim Türkçe kurslarında sayılı iller arasındayız. Ayrıca kurumlarla koordineli olarak bilgilendirme toplantılarını önemsemekteyiz" dedi.



"Bakanlık izni şart"



Göçmen vatandaşların herhangi bir iş yerinde çalıştırılabilmesi üzerine açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan, "Yabancıların çalışmaları, Çalışma Bakanlığından alınması gereken izne bağlıdır, aksi durumlarda çalışma ve çalıştırma cezası uygulanmaktadır. Sadece Suriyelilerin tarımsal alanda çalışmaları için Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden 'Çalışma İzni Muafiyet Belgesi' almaları gerekmektedir. Saha çalışmalarımız haftanın belirli günlerinde, il merkezinde, piknik alanlarında ve ilçelerde devam edecektir" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE